Tybring-Gjedde: – Ein fredspris til Trump no ville stått i grell kontrast

– Her må ein skilje snørr og bartar. Fredsprisnominasjonen var isolert for fredsavtalen han fekk til i Midtausten. Men det han har vist i etterkant av valnederlaget, meiner eg viser ein mental ubalanse. Dette er ikkje tidspunktet for å få fredsprisen, og han får han ikkje heller, seier Christian Tybring-Gjedde til TV 2.

Onsdag ettermiddag tok ei rekkje Trump-tilhengjarar seg inn i kongressbygningen i USA. Donald Trump har vorte skulda for å eggje tilhengjarane sine etter at han nekta å godta valresultatet i november og kom med påstandar om valjuks.

Tybring-Gjedde nominerte Donald Trump til Nobels fredspris i september i fjor for bidraget hans til å få på plass fredsavtalen mellom Israel og Emirata.

– Han har gjort meir for å skape fred mellom nasjonar enn dei fleste andre fredsprisvinnarar, sa Tybring-Gjedde til den amerikanske nyheitskanalen Fox News.

Christian Tybring-Gjedde meiner i dag at fredsprisnominasjonen må bedømmast på grunngivinga han gav den gong. Han påpeikar at det har vore arbeidd i fleire tiår med å få til ein fredsavtale i Midtausten, og han meiner Trump no har nådd mykje lenger enn det nokon har klart tidlegare.

– Det står det respekt av. Midtausten-avtalen er ikkje ei mindre bragd i dag, men ein fredspris no ville stått i grell kontrast, seier han.

Tybring-Gjedde nominerte òg Donald Trump til fredsprisen i 2018 for tilnærminga til Nord-Korea.

