Tangen fryktar trongare tider for oljefondet

– Dette treet veks ikkje inn i himmelen. No har vi hatt 25 år med god avkasting. Men det kjem ein periode der vi må vente lågare avkasting, seier han til NTB.

Han vil ikkje spå noko om kor stort oljefondet vil bli framover. Korleis koronasituasjonen vil påverke børsane, vil han heller ikkje gå inn i spekulasjonar om. Men at avkastingstala vi har sett dei siste 25 åra, vil halde fram, det kan vi ikkje forvente.

– Det er ikkje sånn ting fungerer.

Under NHOs årskonferanse torsdag påpeika Tangen at oljefondet har stått for 25 prosent av statsbudsjettet under koronakrisa. Det utgjer i snitt 7.000 kroner per nordmann per månad i kriseperioden.

Men Tangen vil ikkje blande seg inn i korleis regjeringa og Stortinget vel å bruke pengane.

– Eg har ikkje noka åtvaring til politikarane, seier Tangen til NTB.

– Det er berre viktig at alle er merksame på at ting ikkje held fram med å gå opp for alltid.

