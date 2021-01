Studiar: Mishandling av barn blir ikkje fanga opp under pandemien

innenriks

Det er eitt av funna i ein kunnskapsgjennomgang av 93 studiar frå ei rekkje land som Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført.

Studiane, som er gjennomførte i USA, Italia, Canada, Spania, Noreg, Danmark, Japan, Australia og Storbritannia, har sett på konsekvensane av covid-19-pandemien for livet og helsa til barn og unge. Fleire av studiane har sett spesifikt på mishandling av barn.

Fire studiar frå USA målte talet på innrapportere tilfelle av mishandling til barnevern og politi før og etter covid-19. Dei fann ein markant nedgang i talet på innrapporterte saker på mellom 8 og 52 prosent.

– Det går på tvers av tidlegare solid kunnskap om at det i krisetider vil vere ein oppgang. Det kan komme av at det har vore mindre kontakt mellom barn og familiar og dei yrkesgruppene som pliktar å rapportere ved mistanke om mishandling, som lærarar, uttalte FHI-forskar Heid Nøkleby under eit webinar i regi av Bufdir onsdag.

To studiar frå Australia og Tyskland viste òg ein sterk nedgang i talet på barn og ungdom som kom til akutt legevakt, noko som bekymrar forskarane.

Utsette grupper

Nøkleby seier studiane tyder på at dei barna som er mest utsette under ei nedstenginga er barn som er utsette for mishandling i heimen og som ikkje blir fanga opp, barn med lærevanskar og funksjonshemmingar som får mindre hjelp, seksuelle minoritetar som får mindre handlingsrom, og dessutan barn i familiar med store belastningar knytt til arbeid, økonomi og relasjonar.

Nøkleby seier FHI ikkje har undersøkt i kva grad dei internasjonale studiane er overførbare til Noreg, og peikar på at det er forskjellar mellom landa når det gjeld grad av offentleg støtteordningar og forskjellen mellom fattige og rike, noko som kan påverke resultata.

– Men vi kan samtidig tenkje oss at prinsippa er dei same, seier ho.

15 prosent opplevde vald eller overgrep

Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) er blant dei som har gjort forsking på norske ungdommar under pandemien.

Ein ny rapport viser at omkring 15 prosent av ungdommane som deltok i undersøkinga, fortalde om minst éi form for vald eller overgrep dei vekene skulen var stengd. Den mest hyppige forma for vald var psykisk vald, følgd av seksuelle overgrep på nett, vitne til vald i heimen, fysisk vald og seksuelle overgrep av ein vaksen.

Undersøkinga er gjord blant eit representativt utval på 3.575 ungdommar i alderen 13–16 år ved 30 ulike skular.

Ungdom som fortalde om valds- og overgrepserfaringar under skule-nedstenginga, hadde i all hovudsak opplevd dette heime, ifølgje rapporten.

Når det gjaldt seksuelle krenkingar og overgrep på nett, sa over halvparten at dei hadde opplevd dette for første gong då skulane var stengde.

Jenter langt meir utsett

Rapporten viser at jenter var meir utsett for nesten alle former for vald og overgrep samanlikna med gutane. Kjønnsforskjellen er større og meir gjennomgåande samanlikna med funn frå ein tidlegare studie året før.

Ungdom i låginntektsfamiliar og der foreldra hadde psykososiale vanskar, var meir utsett for alle former for vald og overgrep under skulenedstenginga, samanlikna med ungdom utan slike belastningar i familien.

Nesten ein tredel av ungdom med noko grad av sjølvrapportert funksjonsnedsetjing eller ADHD/ADD fortel om valds- og overgrepserfaringar medan skulane var stengde. Dette er dobbelt så stor del samanlikna med ungdom utan funksjonsnedsetjingar.

(©NPK)