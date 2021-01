Støre refsar Solberg: – Arrogant

innenriks

– Kva jobbar meiner Solberg dei skal søkje på? Hotellet er stengt, barane og treningssenter like så, folk går ikkje i butikken, men handlar på nett, bakkemannskap har ikkje nokon fly å få i lufta, seier Støre.

Han reagerer kraftig på utspelet til statsministeren i E24 onsdag, der ho ber permitterte leite etter nye jobbar.

Støre meiner regjeringa no sviktar titusenvis av permitterte som kan miste jobben når permitteringsperioden går ut.

– Dette er folk og familiar som lever med uvisse og redusert inntekt. Erna Solberg vil ikkje forlengje permitteringsordningane og ber i staden folk til å gå ut å få seg nye jobbar. Det er rett og slett arrogant. Skjønnar Solberg kva utfordringar mange vanlege folk opplever no? seier Støre.

Han gjer det klart at Arbeidarpartiet no vil krevje forlenging av permitteringsperioden, forhøgd sats for dagpengar og sterkare tiltak for bedrifter som slit.

– Krisetiltaka må vare så lenge krisa varer, seier Støre.

Regjeringa varsla onsdag at kompensasjonsordninga for koronaramma bedrifter blir forlengd ut april. Men statsminister Erna Solberg har avvist kravet til opposisjonen om allereie no å forlengje ordninga til 1. juli.

(©NPK)