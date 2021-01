Smittevernlege i Bodø: – Riktig å gi Oslo vaksinar først

innenriks

– Det ville vere eit godt døme på samarbeid at ein skulle sløkkje brannen først og fremst der det brenn, og ikkje bruke vatnet der det ikkje er nokon brann, seier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til VG.

Til no har vaksineleveransane som har komme til Noreg, vorte fordelt likt mellom alle kommunane, basert på del eldre. Det blir gjort sjølv om nokre kommunar knapt har smitte, medan andre slit med store utbrot.

Hagen peikar på at det er minimal smitte i Bodø kommune og i regionen som såleis.

– Så eg ville synast at det var rett og rimeleg viss vi måtte vente på vaksinar til fordel for at Oslo, eller andre som har eit stort trykk, fekk fleire vaksinar tidlegare, seier han.

(©NPK)