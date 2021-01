Skepsis til nytt klimaforlik

innenriks

– Vi veit at næringslivet, samfunnet og arbeidslivet kjem til å bli grønare. Då må vi samle oss om dei store, langsiktige linjene på klima, energi og industri, seier NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Han meiner det er opplagt at opposisjonen bør inviterast til forhandlingar om eit breitt klimaforlik når regjeringa fredag legg fram den nye klimaplanen sin for perioden 2021–2030.

Det bedriftene treng, er langsiktig styring, understrekar han. Og då trengst både breie politiske forlik og forpliktande samarbeid med næringslivet.

– Noreg har god erfaring med breie forlik på dei store samfunnsendringane.

Forskjellig plan

Både i 2008 og 2012 vart det inngått breie forlik om klimapolitikken.

Men i det politiske miljøet er meiningane delte om kor vellykka det har vore, og i regjeringsapparatet er det sterke motførestillingar mot å invitere til eit nytt forlik no.

Statsminister Erna Solberg (H) meiner tidlegare klimaplanar òg har vore forskjellig frå den planen som no blir lagd fram. Ifølgje henne har forhandlingane tidlegare i stor grad dreidd seg om å nå semje om måla, medan tiltaka har vore ganske vage.

– Dette er ein meir konkret tiltaksplan, og målet er allereie vedteke. Vi har eit utsleppsbudsjett vi skal gjennomføre. Det er ganske nye rammevilkår for heile politikken, seier Solberg til NTB.

Ho understrekar at det no må bli opp til Stortinget å vurdere kva som er riktig.

– Vi må vere opne for ein diskusjon rundt dette. Men dei førre forlika var mykje lausare i kanten, seier Solberg.

– Eg er heilt sikker på at vi kan bli samde om mange tiltak. Men å bli samde om alle, det får vi sjå. Dette er ein mykje meir konkret plan, seier ho.

Støre peikar på Frp

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre seier han i førre stortingsperiode fleire gonger inviterte regjeringa til diskusjonar om eit nytt klimaforlik. Men dette vart konsekvent avvist av Solberg.

– Frå det vi veit, er det Frp som er klimapartnaren til regjeringa, konstaterer Støre.

Han har inga tru på at regjeringa vil skifte strategi no.

– Eg tek til etterretning at Framstegspartiet har valt regjeringa, og regjeringa har valt Framstegspartiet. Då er dei partnarar. Og det blir òg resultatet på klima.

Vil ha medverknad

Hovudorganisasjonen Unio meiner òg arbeidstakarorganisasjonane må trekkjast inn i behandlinga av klimameldinga.

– Skal vi lykkast i klimapolitikken, må politikarane ha folk med seg, ikkje mot seg, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

– All historisk erfaring viser at store omstillingar skjer best i samarbeid mellom staten og partane i arbeidslivet. Det gjeld i høgaste grad òg i den grøne omstillinga, seier ho.

Ikkje-kvotepliktig sektor

Det overordna målet i den nye klimaplanen er å kutte utsleppa i såkalla ikkje-kvotepliktig sektor med 45 prosent frå 2005-nivå innan 2030.

Skal dette målet blir nådd, må utsleppskutta bli 16,6 millionar tonn større akkumulert i perioden 2021–2030 enn det ein ville oppnådd med dagens politikk.

I ikkje-kvotepliktig sektor ligg transport, bygg, avfall, jordbruk og noko industri.

Til saman er det snakk om omtrent halvparten av klimagassane som blir sleppte ut i Noreg.

