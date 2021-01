Semje i lønnsoppgjeret for sjukepleiarane – streik hindra

innenriks

Partane heldt fram meklinga på overtid etter at fristen gjekk ut ved til midnatt natt til torsdag. Like etter klokka 5 torsdag morgon melde Riksmeklaren at NSF og KS har komme fram til ei akseptert løysing.

Dermed er ein sjukepleiarstreik hindra. Sjukepleiarforbundet varsla på førehand plassoppseiing fór i alt 105 arbeidstakarar i fem kommunar dersom det ikkje vart ei løysing hos Riksmeklaren.

Meklingsløysinga betyr at NSF blir omfatta av den same hovudtariffavtalen som gjeld for resten av kommunesektoren, opplyser KS. Det betyr ei ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partane samde om å jobbe vidare med ulike tiltak for å betre rekruttering av sjukepleiarar.

– Vi er glade og utruleg letta over at vi unngår ein sjukepleiarstreik i kommunesektoren. I den situasjonen Noreg og norske kommunar står i og skal gjennom denne våren, treng vi alle gode krefter, og ikkje minst dyktige sjukepleiarar, seier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleiar Tor Arne Gangsø i KS.

Sjukepleiarforbundet er fornøgd med å ha sikra godtgjersler for sjukepleiarar som er praksisrettleiarar, at fleire kan ta vidareutdanning med full lønn og at eit partssamansett utval skal sjå på korleis folk søkjer seg til sjukepleiaryrket.

– Dette tariffoppgjeret løyser ikkje dei utfordringane kommunane har med å behalde, mobilisere og rekruttere sjukepleiarar til kommunane, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen.