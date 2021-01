Miljødirektoratet har meldt Equinor for ulovlege utslepp på Mongstad

innenriks

I ein e-post til Dagens Næringsliv skriv Miljødirektoratet at det har bede Vest politidistrikt om å etterforske tre brot på miljøregelverket med sikte på straff.

– Vi ser alvorleg på alle forholda som er avdekte. Inntrykket vårt er at Equinor Mongstad ikkje har hatt tilstrekkeleg varsemd og merksemd om forureining frå raffineriet, skriv Miljødirektoratet i e-posten.

Miljødirektoratet har den siste tida komme med sterk kritikk av Equinor og forholda på Mongstad etter fleire oljelekkasjar frå det som er Noregs største raffineri.

Miljøministeren er kjend med meldingar

Ein intern granskingsrapport frå Equinor viser at utsleppa kan ha gått føre seg over fleire tiår. Equinor har samla opp 112.000 liter olje, men har sagt at dei ikkje veit kor mykje som er igjen i grunnen. Dei har sjølv omtalt forholda som uakseptable.

– Eg er kjend med at Miljødirektoratet har meldt Equinor Mongstad til politiet for to forhold; for akutt forureining som følgje av røyrbrot i fjor sommar, og for utslepp til grunnen frå raffineriverksemda på Mongstad i desember i fjor, skriv klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i eit svar på eit skriftleg spørsmål i Stortinget onsdag.

Det var SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken som stilte spørsmålet til Sveinung Rotevatn.

Rotevatn: – Svært alvorleg

– Saka om grunnforureining ved Equinor Mongstad er svært alvorleg og har medført omfattande forureining av olje i grunnen. Eg forventar at Equinor ryddar opp i alle forhold som er i strid med forureiningsregelverket, slik at verksemda kan komme raskast mogleg i samsvar med alle gjeldande krav, skriv Rotevatn.

Han skriv vidare at fordi Klima- og miljødepartementet vil vere klageinstans for dei vedtaka Miljødirektoratet eventuelt fattar, så kan han ikkje kommentere saka konkret.