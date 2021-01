Listhaug: – Trump er ikkje skikka til å vere president

innenriks

– Trump har ansvaret for at han har eggja desse massane over lang tid, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug under Politisk kvarter på NRK.

Onsdag ettermiddag lokal tid storma ei gruppe opprørarar seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. i USA medan Kongressen seremonielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalet.

Listhaug presiserer at opprørarane òg sjølv er ansvarlege. Ho er opprørt over scenene i Washington onsdag.

Fleire har teke til orde for at visepresident Mike Pence bør ta over som president fram til Joe Biden formelt blir innsett om to veker. Listhaug er samd.

– Trump er ikkje skikka til å vere president etter det vi har sett no, men det er amerikanske politikarar som skal bestemme det, seier ho.

Listhaug fekk òg spørsmål av NRK om ho burde ha kritisert Trump tydelegare dei fire åra han har hatt makta.

– Eg trur ikkje ein politikar i Noreg som sit på Stortinget, ville ha gjort noko inntrykk verken på Trump eller andre, seier ho.

