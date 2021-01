Fleire Utøya-naboar lei av konflikten: – Saka fortener ein minnestad

innenriks

Rettssaka om bygginga av minnestaden starta opp igjen i Ringerike tingrett torsdag. Då vitna to Utøya-naboar som er positive til staden.

– Kvar gong det kjem opp noko negativt om hendinga, så synest eg særleg ikkje dei pårørande, etterlatne og overlevande fortener det. Dei fortener ro. Det er snart ti år sidan den verste hendinga i Noreg sidan krigen. Det fortener eit minnesmerke, sa Oddvar Hansen.

Hansen vart skoten på då han redda ungdommar og hjelpte politiet ut til Utøya for 9,5 år sidan. Sjølv føler han at det er «eit overveldande fleirtal» av naboane som ønskjer minnestaden velkommen.

– Utøya får vi ikkje flytta uansett. Saka fortener eit minnesmerke. Eg har ikkje noko negativt å komme med rundt det. Eg håpar vi får noko å rette oss etter og blir ferdig med det, sa han.

Reagerer på mediedekning

Liv Fagerhøi har vore talsperson for naboane som er positive til ein minnestad for 22. juli på Utøyakaia.

– Det var veldig fint å vere ei positiv stemme til denne saka fordi eg visste at vi var veldig mange som såg positivt på dette. Eg synest det vart framstilt veldig einsidig i media, som at Utstranda Vel uttalte seg på vegner av alle naboane og at alle naboane var imot. Det kjendest feil for meg, forklarte Fagerhøi i retten.

– I utgangspunktet var det ikkje viktig for meg personleg å ha det, fordi eg føler det er så stort skilje mellom dei sterkt ramma og oss, men eg har veldig stor forståing for at det skal vere ein minnestad. Eg kjenner at hjartet mitt blør for alle som har vore personleg ramma av dette, sa ho.

Ho fortalde òg korleis tvisten om minnestaden har skapt dårleg stemning og splid i nabolaget.

– Det er heilt greitt at vi er usamde i saka, men det er slitsamt.

Dette er saka

16 naboar har saksøkt staten og AUF for den planlagde minnestaden for 22. juli ved Utøyakaia. Dei meiner at vedtak om oppføringa av minnestaden er i strid med tolegrensa i nabolova, og dessutan med retten til privatliv, noko AUF og staten avviser.

Den planlagde minnestaden skal bestå av ei trapp og 77 tre meter høge søyler i bronse – éin for kvar av dei 77 personane som vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya. Lengda blir på 26 meter.

Advokaten til naboane Ole Hauge Bendiksen har sagt at etableringa av minnestaden vil representerer ein betydeleg risiko for utvikling av skade, liding og ubehag for naboane. Staten erkjenner at bygging av minnestaden kan påføre ulemper, men ikkje skade.

Truleg ferdig før rettskraftig dom

I november avgjorde Borgarting lagmannsrett at bygginga av minnestaden kan halde fram inntil domstolane har avgjort kravet om å stanse det heilt.

Dermed kjem minnestaden etter all sannsyn til å vere ferdig bygd før ein rettskraftig dom er klar. Naboane har varsla at dei er førebudde til å ta saka heilt til Høgsterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Rettssaka starta 30. november, men vart utsett etter fire dagar som følgje av sjukdom. Resten av saka blir behandla frå torsdag og fram til 15. januar. Det skal førast i alt 27 vitne.

