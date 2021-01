Fare for streik i private omsorgsbedrifter

innenriks

Den to dagar lange meklinga starta torsdag etter at det vart brot i forhandlingane i haust.

Dersom meklinga ikkje fører fram, kan det bli streik i ei rekkje private behandlingsinstitusjonar innan rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg, og dessutan i ideelle organisasjonar som Frelsesarmeen, Bymisjonen og Blindeforbundet. Ein kino og nokre barnehagar er òg omfatta av tariffområdet.

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundet meiner medlemmene deira har sakka kraftig lønnsmessig etter over fleire år i forhold til samanliknbare grupper av tilsette. I lønnsoppgjeret i 2019 løfta NHO sjukepleiarane i privat omsorg med 50-60.000 kroner. No krev Fagforbundet tilsvarande lønnsløft for alle medlemmene sine i sektoren, noko NHO har sagt nei til.

Fagforbundet har i første omgang varsla at dei vil ta ut 80 medlemmer i streik frå laurdag.

Tariffavtalen det blir stridt om, er den såkalla semja 453.

– Den siste tida har vi òg sett at arbeidsgivarar i til dømes ein del barnehagar har bytt arbeidsgivarorganisasjon til denne avtalen for å spare pengar. Ei samla fagrørsle er negativ til at verksemder byter frå ein avtale til ein annan for på sikt å kunne spare på dårlegare lønns- og arbeidsvilkår, uttaler Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutval på Fagforbundets nettside.

