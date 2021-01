Førebels 900 millionar i naturskadeerstatningar etter skredet i Gjerdrum

innenriks

Sidan det er såpass kort tid etter skredet, er tala framleis uvisse, opplyser Finans Norge.

– Erstatningsanslaget kjem til å endre seg når vi veit meir om skadeomfanget. Det vil ta tid før takstfolk kan komme inn i området, for å få oversikt over skadane slik at vi kan gjere meir nøyaktige utrekningar, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i ei pressemelding.

Aust politidistrikt fekk melding om skredet klokka 3.59 natt til onsdag 30. desember. Leirskredet er blant dei største i Noregs historie. Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) var skredet 700 meter langt og 300 meter breitt.

31 bueiningar vart tekne av skredet, fordelt på ni bygg. Over 1.000 personar vart evakuerte etter skredet. Sju personar er funne omkomne i skredområdet. Tre personar er antekne omkomme og framleis ikkje funne.

I tillegg er svært mange hus og fleire andre bustader i området skadd av sjølve skredet, og det er førebels uklart kva delar av området rundt skredet som seinare kan bli erklært ikkje til å bu i av kommunen.

Dessutan kjem erstatningar for andre materielle skadar, mellom anna bilar.

Årsaka til skredet er ikkje kjend, men skal granskast.

