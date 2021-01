Erna Solberg forsvarer norsk varsemd i kritikken av Trump

innenriks

– Eg har hatt ein viktig strategi på at eg har kritisert når eg har meint at retorikken har vore urimeleg, og det har vore i Noregs interesse å kritisere, seier Solberg til NTB.

Ho gjekk torsdag hardt ut mot USAs avtroppande president Donald Trump etter opptøyane i Washington D.C. kvelden før.

Men statsministeren lèt det skine igjennom at ho i enkelte situasjonar har måtta leggje band på seg dei siste fire åra.

– Eg meiner vi har sagt tydeleg ifrå på mange punkt, seier Solberg.

– Men det er viktig å seie at jobben min som norsk statsminister er å ta vare på norske nasjonale interesser.

Kritiserte i 2017

Solberg trekker fram at ho allereie i 2017 kritiserte Trump for utsegner om Demokratanes presidentkandidat Hillary Clinton og for utsegner om FN.

Då USA trekte seg ut av Verdshelseorganisasjonen (WHO) i fjor, var Solberg òg den første regjeringssjefen som gjekk ut for å kritisere Trump. Det gjorde ho i eit intervju med CNN.

Ho har i tillegg vore kritisk til Trump i handelspolitikken, som ho meiner rammer Noreg direkte. Og ho har fleire gonger kommenterte den politiske polariseringa i USA og dyrkinga av konspirasjonsteoriar.

Men når det gjeld militært samarbeid med USA, har Noreg valt å vere proaktive, påpeikar Solberg.

– Sterkt å sjå

Bileta frå Washington onsdag synest ho det var forferdeleg å sjå.

– Som mangeårig parlamentarikar i det norske Storting er det sterkt å sjå bilete av parlamentarikarar i andre land som gøymer seg under innblanding og angrep frå ein mobb og på eit parlament. Det er særleg sterkt å sjå at dei bileta skjer frå ein nær alliert, som ofte har vore den fremste forsvararen til demokratiet i internasjonal politikk, nemleg USA, sa Solberg på eit pressetreff tidlegare torsdag.

Der kalla ho opptøyane i Washington D.C. sjokkerande. Samtidig retta ho krass kritikk mot den avtroppande presidenten.

– Det er ingen tvil om at han har ansvar for den polariseringa og å eggje tilhengjarane sine til ikkje å akseptere valet. Det er det som er bakgrunnen for heile den oppheita situasjonen, sa Solberg.

– Den viktigaste bodskapen vår er å seie at dette er heilt uakseptabelt. I eit demokrati skal den tapande parten faktisk anerkjenne valnederlaget, innrømme det og bidra til ei fredeleg maktoverføring til andre, sa ho.

(©NPK)