EU og Noreg har inngått mellombels avtale om fiske i Skagerrak

innenriks

Den avgrensa og mellombelse avtalen med EU gjeld gjensidig tilgjenge til å fiske i sonene i Skagerrak i januar 2021, i påvente av fullstendige avtalar mellom Noreg og EU.

Tilgjenget gjeld fartøy som tradisjonelt fiskar i Skagerrak på denne tida av året.

– Eg er glad for at vi har fått på plass ei mellombels løysing. Tilgjenget til å fiske i norsk sone i Skagerrak er viktig for danske og svenske fiskarar. Sjølv om dette gjeld eit fåtal fartøy, kan det betre situasjonen for naboane våre, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

