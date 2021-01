Apotektilsette: – Vi vil bli brukte i vaksinearbeidet

innenriks

Alle ressursar må nyttast i vaksinearbeidet, slår leiar Irene Hope i Farmasiforbundet fast.

– Vi meiner regjeringa og sentrale styresmakter i større grad må leggje til rette for ein organisert og effektiv vaksinasjon av befolkninga. Slik det ser ut no, er dette i for stor grad overlate til den enkelte kommunen, seier Hope i ei pressemelding.

– Det er oppsiktsvekkjande at apoteka ikkje er nemnde i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, sjølv om apoteka står klare med 4.000 vaksinatørar som består av apotekteknikarar og farmasøytar. Desse kan avlaste kommunehelsetenesta over heile landet, seier ho og viser til at apoteka har god erfaring med influensavaksinar og andre vaksinar.

– Alt ligg til rette for at apoteka kan bidra i dugnaden for å sikre rask og trygg vaksinasjon av befolkninga. Det er uforståeleg at ikkje styresmaktene allereie no involverer apoteka som ein viktig ressurs i dette arbeidet, seier Hope.

