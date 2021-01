Aker BP blir saksøkt av 231 tilsette

innenriks

Aker BP vart til i 2016 då Det norske, der Aker ASA var største eigar, og BPs norske avdeling fusjonerte. Dei tilsette vart den gong garanterte at dei skulle få behalde individuelle avtalar om sluttvederlag dersom dei i framtida ville bli overtalige.

Det er denne avtalen leiinga i Aker BP no har sagt skal avviklast.

– Når selskapet prøver ta frå deg rettar som tilsett, så er du nøydd til å reagere, seier klubbleiar i Aker BP Ingard Haugeberg, til Frifagbevegelse.

– Dette er eit grovt avtalebrot, og eg støttar medlemmene våre 100 prosent i denne saka, seier forbundsleiar Frode Alfheim i Industri Energi i ei pressemelding.

Sluttpakkane varierer frå seks til 24 månadslønningar, avhengig av kor lenge ein hadde vore tilsett før fusjonen.

– For oss BP-tilsette som vart med til det nye og mykje større Aker BP, var dette eit særs viktig tryggingsnett viss vi skulle bli sende på dør av den nye arbeidsgivaren. Avtalen gjeld om nedbemanning skulle bli aktuelt i framtida. Punktum, seier Haugeberg.

– Vi vil gjennomgå ei eventuell stemning og ta stilling til korleis vi skal svare på ho. Sidan det er ein rettsleg prosess, ønskjer vi ikkje å prosedere det i pressa, seier pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP til E24.

Han seier at 60 prosent av dei tilsette i Aker BP no har fått ei ordning med betrakteleg betre vilkår enn før, og at det har komme positive reaksjonar frå dei det gjeld.

(©NPK)