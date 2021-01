37 smittetilfelle knytte til musikkbingo i Kristiansand

innenriks

125 gjester og åtte tilsette var til stades på bingoen, skriv Fædrelandsvennen. Alle er testa.

Søndag vart det kjent at seks personar som hadde vore på arrangementet på Bakgården Både Og hadde vorte smitta.

Utestaden har løyve til å arrangere musikkviss med fleire enn 50 gjester, men dei må vere delt opp i mindre grupper.

– Utbrotet er no under kontroll, men det demonstrerer kor ustabil smittesituasjonen er og kor avhengig samfunnet er av at smittevernreglar blir etterlevde av oss alle, skriv Kristiansand kommune i ei pressemelding.

(©NPK)