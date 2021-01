250.000 kroner i bot etter dødsulykke på fiskebåt

innenriks

Det stadfestar politiadvokat Mona Madsen i Tromsø til Fiskeribladet.

– Førelegget er utskrive fordi det ikkje har vore tilstrekkeleg risikovurdering av arbeidsprosessen knytt til inntak av trål. Det andre er at det ikkje er utarbeidd tilstrekkelege prosedyrar for trålopphal i tryggingssystemet om bord, seier Madsen.

Ho seier at dei to forholda ikkje direkte er årsaka til den tragiske ulykka, men at politiet meiner dei er medverkande til ulykka.

Ulykka skjedde under innrigging av fiskereiskapen medan fartøyet var i aktivt fiske med trål. Kystbåten var på fiske i havområda utanfor Træna. Ifølgje Havarikommisjonen kom mannen i klem mellom ei tråldør og båtrekkja.

Reiarlaget som eig båten, Asbjørn Selsbane, opplyser til bladet at dei vedtek førelegget.

– Dette for å unngå ytterlegare belastning på mannskap og reiarlag. Likevel er vi usamde i at dei to nemnde elementa var medverkande til ulykka. Det fanst skriftleg risikovurdering for tråling, seier dagleg leiar og eig av Asbjørn Selsbane, Andreas Hansen.

