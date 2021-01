YS vil forlengje permisjonsperioden

innenriks

I mars vil mange ha vore permittert i 52 veker etter at koronapandemien kom til Noreg. No ber YS om at permisjonsperioden blir utvida.

I ei pressemelding skriv yrkesorganisasjonen at desse arbeidstakarane og arbeidsgivarane deira har behov for føreseielegheit, men at dagens maksimale permisjonslengda ikkje gir ein slik føreseielegheit.

No ber dei regjeringa utvide permisjonsperioden utover 52 veker.

– Å forlengje permisjonsperioden er eit krisetiltak. Vi må sørgje for at bedriftene permitterer berre der det er nødvendig, seier YS-leiar Erik Kollerud.

– Det blir stadig tydelegare at koronapandemien vil prege arbeidslivet heile det kommande halvåret. Det er tilsynelatande lys i enden av tunnelen. Utviklar vaksineprogrammet seg som forventa, er det gode moglegheiter for at vi kjem tilbake til normal tilstand innan rimeleg tid, men vi må ikkje feile på oppløpssida, åtvarar Kollerud.

(©NPK)