VG: Ap, Frp og Sp vil køyre over forslag om kompensasjonsordning til næringslivet

innenriks

Framstegspartiets nestleiar Sylvi Listhaug stadfestar overfor VG at Frp, Ap og Sp går saman for sørgje for at ordninga blir utvida ytterlegare.

– Vi skal no behandle saka, men for å sikre føreseielege tilhøve både for bedriftene og dei tilsette, så er ei forlenging til 1. juli eit minimum. I tillegg er det nødvendig å forbetre ordninga gjennom å auke kompensasjonsgrada.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner det er sjølvsagt at ordninga må utvidast.

– Dei har stengt ned heile Noreg; to månader er berre eit blaff. Denne krisa vil vere reell òg om to månader. Derfor viser regjeringa no at ho igjen er bakpå med å ha ein god bodskap for korleis økonomiske og sosiale ordningar skal samordnast med smitteverntiltaka, seier Ap-leiar Støre til avisa.