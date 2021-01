Utreisefristen til Mustafa Hasan utsett – får fullføre skulegangen

innenriks

Det opplyser Hasans advokat, Nicolai Skjerdal, til NTB.

– Grunngivinga UNE gir, er at dei finn det rimeleg at han får fullføre vidaregåande skulegang. Han har eitt semester igjen, seier Skjerdal.

Fristen er allereie utsett to gonger. Hasan fekk først beskjed om at han måtte forlate Noreg innan 7. desember. Seinare vart fristen utsett til 28. desember og deretter til 18. januar. No er den utsett til 1. juli.

– Vi er jo glad for å sleppe å slite med utreisefristar kvar fjerde veke slik det har vore til no, og òg glad for at Mustafa får fullføre vidaregåande skulegang. Det skulle eigentleg berre mangle, seier Skjerdal.

Han meiner utsetjinga er eit skritt i riktig retning, men at det ikkje løyser saka all den stund staten held fast på at utvisingsvedtaket mot Hasan er gyldig. Advokaten har teke ut søksmål på vegner av Hasan om dette vedtaket og håpar no òg at dette kan bli behandla i retten før neste utsendingsfrist.

– Eg vil tru utreisefristen òg blir oppfatta som eit visst press for domstolen om å komme med ei rettsavgjerd før den tid, seier Skjerdal.