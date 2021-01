Stor misnøye med Forsvaret som arbeidsplass

innenriks

Alarmerande, meiner BFO-leiar Jens Jahren.

– At så mange ikkje vil tilrå Forsvaret som arbeidsplass, er eit alarmerande funn. Det er den viktigaste rekrutteringsbrønnen at folk gjer det. Når så mange ikkje gjer det, er det skremmande, seier Jahren til NRK.

I undersøkinga seier berre 8 prosent at dei vil tilrå Forsvaret som arbeidsplass, medan heile 40 prosent trur det er usannsynleg at dei framleis jobbar i Forsvaret ut inneverande år.

Undersøkinga er gjennomført blant tilsette i både Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Hæren. Blant tilbakemeldingane er klager over buforhold og at det er for få tilsette, noko som fører til at folk blir overarbeidde og sjukmelde.

