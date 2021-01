Stengde farvatn mellom Noreg og Storbritannia

innenriks

– I tråd med vanleg praksis har vi ikkje opna Noregs økonomiske sone for fiske før det finst ein avtale for 2021. Storbritannia har elles heller ikkje opna farvatna sine for norske fartøy, opplyser kommunikasjonsrådgivar Camilla Pettersen i Nærings- og fiskeridepartementet til VG.

I september vart det inngått ein rammeavtale som opnar for forhandlingar om fiske i farvatna til kvarandre.

– Noreg er klar til å starte forhandlingar, slik at vi kan bli samde om totalkvotar for dei felles bestandane våre i Nordsjøen. Målet vårt er at fiskeria kan halde fram som normalt, men då treng vi ei snarleg avklaring sa fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NTB i desember.

(©NPK)