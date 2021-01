Sp: Uforsvarleg dårleg koronainformasjon til kommunane

innenriks

Dagens informasjonsstrategi er ikkje forsvarleg, slår Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe fast.

Ho viser til ein kronikk tysdag, signert av 59 kommuneoverlegar, der regjeringa får sterk kritikk for å informere kommunane på ein måte som gjer smittevern- og beredskapsarbeidet vanskelegare.

– Endringar og tiltak frå nasjonalt hald har vore kommuniserte via pressekonferansar. Kommunane blir ikkje varsla på førehand om kva som kjem, heiter det mellom anna i kronikken, der informasjonspraksisen til regjeringa blir omtalt som «Joker Nord».

– Knekkjer ryggen

– Kvar gong dette skjer, renn det inn med spørsmål til kommunane frå innbyggjarar, organisasjonar og verksemder. Dette knekkjer ryggene våre! Det kan òg nemnast at det sjeldan eller aldri samtidig blir sendt ut skriftleg, presis informasjon med fagleg grunngiving for det som blir kommunisert i pressekonferansen, skriv legane.

Kritikken er på sin plass, meiner Toppe, som onsdag sende eit skriftleg spørsmål om saka til helseminister Bent Høie (H).

– Regjeringa har ikkje teke på alvor det ansvaret dei sjølv har for å samvirke med andre aktørar under denne beredskapskrisa, seier ho.

– Må endre strategi

Toppe viser til at kommuneoverlegane speler ei nøkkelrolle i handteringa av pandemien.

– Då er det kritikkverdig at regjeringa ikkje har gjort meir for å halde dei godt informert om nasjonale tiltak som blir innførte, seier ho.

– Eg forventar at Høie no endrar strategi og at kommuneoverlegane og kommunane blir dei første som blir informert om nye tiltak, og at slik viktig informasjon ikkje berre skjer gjennom pressa, men direkte mot dei som står med ansvaret lokalt.

(©NPK)