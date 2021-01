Regjeringa greier ut grunnlag for å innføre portforbod

innenriks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil leggje fram fleire opplysningar om saka om kort tid, melder NRK, som melde om saka onsdag.

At portforbod no blir diskutert i forvaltninga, kjem fram i dei offentlege journalane til departementet. Dokumentet «Høringsnotat – forslag om hjemmelsgrunnlag for portforbod – Departementsforeleggelse», vart journalført 21. desember i fjor.

NRK skriv at Justisdepartementet har bede norske ambassadar i utlandet om å rapportere om korleis portforbod er handheva og innført i fleire europeiske land.

Fleire departement er òg bedne om å svare på kva konsekvensar portforbod vil få for den sektoren dei har ansvar for, heiter det.

Samtidig påpeikar assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NRK at det skal svært mykje til for at portforbod vil bli aktuelt.

Mæland deltek på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Portforbod har i fleire europeiske land vore brukt i kampen mot smittespreiing. Sist laurdag vart det innført forlengt portforbod i 15 av Frankrikes 101 departement. I den tyske delstaten Sachsen vart det i midten av desember innført portforbod mellom klokka 22 og 6.