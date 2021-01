Professor: – Barnesmitte er undervurdert

innenriks

– Det har heile tida vore ein slags myte at barn ikkje blir smitta så lett, eller ikkje smittar andre så lett. Eg trur vi berre må leggje den forestillinga til side. Dette med barnesmitte er ei undervurdert sak, seier Westin til Dagbladet.

Han seier at den nye smittesituasjonen kan bety stengde skular i tida framover og viser til nedstenginga frå 12. mars. I ettertid har Folkehelseinstituttet (FHI) sagt at stenginga ikkje var nødvendig.

– Det svaret trur eg vi skal halde ope. Med framleis høg smittespreiing så er skulestenging òg eit alternativ, seier Westin.

Regjeringa innførte søndag raudt nivå for alle ungdomsskular og vidaregåande skular fram til 18. januar. I område med høgt smittetrykk kan det òg innførast for barneskulen. Det er mellom anna gjort i Stavanger og Sandnes.

FHI viser til at oppfatninga deira av barn som smittespreiarar ikkje har endra seg og at det er ei generell semje om at skulestenging bør vere siste tiltak som blir sett i verk.

– Barn og ungdom i alle aldrar kan bli sjuke og dei kan smitt andre, men yngre barn ser ut til å vere mindre mottakelege for infeksjon, og når dei blir sjuke førar det sjeldnare til vidare smitte som smitte hos ungdom og vaksne gjer, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til avisa.

