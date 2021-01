Partane i arbeidslivet ber politikarane vente med ny pensjonsordning

innenriks

– Prematurt, uklokt, må avvisast.

Det var blant tilbakemeldingane då hovudorganisasjonane NHO, LO, YS, Unio og Akademikerne onsdag stilte til digital høyring på Stortinget om SV og Frps nye pensjonsforslag.

Frp og SV ønskjer å endre den noverande pensjonsordninga, og dei har invitert dei andre partia med på eit breitt forlik. Hovudgrepa inneber å endre reguleringa av pensjonane, og dessutan løfte minstepensjonane opp til EUs fattigdomsgrense.

Vil vente

Alle arbeidstakarorganisasjonane støttar forslaget til omregulering av pensjonane til gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, men dei meiner Stortinget bør vente på eit regjeringsoppnemnt pensjonsutval for å vere sikker på at endringane ikkje får utilsikta konsekvensar. Utvalet skal komme med konklusjonane sine i mars neste år.

Det gjeld òg forslaget om å auke den noverande minstepensjonar opp mot EUs fattigdomsnivå, som organisasjonane meiner har fleire problematiske sider. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum peika på at det vil auke utgiftene til staten med 50 milliardar kroner i 2050, og han meiner det vil svekkje insentivet til å stå i jobb.

– Det er det stikk motsette av kva norsk økonomi har behov for no, uttalte Dørum.

Må få utteljing for å ha jobba

Fleire av arbeidstakarorganisasjonane fryktar òg at minstepensjonsnivået vil komme for tett opp til nivået til dei som har vore yrkesaktive, slik at ein kan arbeide eit langt yrkesliv utan å få noko særleg meir utbetalt enn minstepensjon.

– For ein arbeidstakarorganisasjon så er det ikkje uproblematisk å sjå at kvar gong Stortinget aukar minstepensjonane, så blir nokon av pensjonistmedlemmene med ein liten tilleggspensjon gjort til minstepensjonistar saman med dei andre som kanskje aldri har jobba, uttalte sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– Det må sikrast at også lågtlønte får pensjonsmessig utteljing for yrkeslivet sitt, uttalte LOs nestleiar Peggy Hessen Følsvik.

Vanskelegare å gå av tidlegare

Fleire peika òg på at dess høgare minstepensjonane blir sette, dess vanskelegare blir det for arbeidsfolk å kunne gå av med tidlegpensjon, noko som i dag fordrar at ein har tent opp minst nivået til minstepensjon.

YS viste til utrekningar som viser at ein arbeidstakar må ha jobba i 40 år med ei lønn på 750.000 kroner for å kunne gå av ved 62 år med endringane som blir foreslåtte.

Arbeidslivsorganisasjonane var òg tydelege på at dei ikkje støttar forslaga om at Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske berekningsutvalet (TBU) og få tilbake forhandlingsretten i trygdeoppgjera.

– Trist

Saksordførar, Høgres Heidi Nordby Lunde, meiner partia no bør merke seg den tydelege tilbakemeldinga frå partane i arbeidslivet.

– Vi har som tradisjon å lytte til partane i arbeidslivet. Dermed bør det vere eit fleirtal på Stortinget for at vi ventar på utvalet, meiner ho.

Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg reagerer på at partane vil vente på pensjonsutvalet.

– Pensjonistane i landet har allereie opplevd å få redusert kjøpekrafta si i fleire år no. Eg synest det er trist at arbeidstakarorganisasjonane ikkje bryr seg meir om medlemmene sine den dagen dei blir pensjonistar. Det er òg uforståeleg for meg at fleire av organisasjonane synest det er greitt at fleire av pensjonistane i landet har ein pensjon godt under fattigdomsgrensa, seier Wiborg til NTB.

Arbeids- og sosialkomiteen har frist til å komme med innstilling i saka til 9. februar.

