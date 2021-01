Over 4.000 nordmenn har fått første dose av koronavaksinen

innenriks

Det kjem fram av Folkehelseinstituttets statistikk onsdag.

Flest vaksinerte er det i Viken (1.355), Oslo (887) og Innlandet (859). Troms og Finnmark var einaste fylke som ikkje hadde starta vaksinasjonen tysdag.

Noreg starta vaksinasjonen 27. desember. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo fekk æra av å vere først i køen.

Hittil har Noreg fått nesten 89.000 vaksinedosar. Neste veke kjem ny levering med nesten 44.000 dosar.

For å sikre at personar som får dose éin òg får oppfriskingsdosen etter tre veker, blir halvparten av dosane haldne igjen nedfryst på lager, opplyser Folkehelseinstituttet. Frå veke fire vil alt som blir motteke, bli distribuert ut: Då vil det bli gitt dose nummer to til den første gruppa som vart vaksinert pluss dose éin til nye grupper.

Elleve meldingar om biverknader

Hittil har Legemiddelverket fått elleve meldingar om biverknader, skriv Aftenposten.

– Vi er ikkje overraska over å få ein god del meldingar om biverknader. Mange biverknader kan vere ubehagelege, men er ufarlege, seier medisinsk direktør Steinar Madsen til avisa.

Både vaksinen frå Pfizer- Biontech og vaksinen frå Moderna, som blir venta til Noreg neste veke, gir kraftigare biverknader enn vanleg influensavaksine. Biverknader kan komme i form av smerte på injeksjonsstaden, og dessutan meir generelle biverknader som trøyttleik, hovudverk, muskelsmerter, frysningar og leddsmerter. Symptoma er milde til moderate og går over etter nokre dagar.

Madsen forklarer at biverknadene viser at vaksinen gir eit kraftigare immunforsvar, noko som er viktig for å unngå å bli sjuke med covid-19.

To dødsfall

Legemiddelverket undersøkjer òg melding om to pasientar som er døde etter å ha vorte vaksinerte. Madsen understrekar at dei begge var eldre menneske med underliggjande sjukdommar.

– Vi har ingen haldepunkt for å tru at det er samanheng mellom vaksinen og dødsfalla. Men vi ber legar melde om alle biverknader, sjølv om det er ein liten mistanke om ein samanheng med vaksinen.

