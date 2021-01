Oslo forlengjer koronatiltaka og stansar fritidsaktivitetar innandørs for barn

innenriks

Forbodet mot fritidsaktivitet innandørs blir utvida til å gjelde barn i barneskulealder og yngre. I tillegg blir stengt det avgrensa tilbodet til fritidsklubbane. Elles er tiltaka dei same som tidlegare.

– Som forventa har smittetala skote i vêret no på nyåret, sannsynlegvis som følgje av samvær i jula og reiser. Smittetalet er i dag over 200 i Oslo for første gong sidan 19. november. Vi har derfor ikkje noko anna val enn å forlengje nedstenginga, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Dei strenge koronatiltaka vart innførte 10. november. Tiltaka varer opphavleg til torsdag, men byrådsleiaren varsla allereie måndag at det er uaktuelt med nokre lettar no.

Byrådet beheld gult nivå i barnehagen og barneskulen. Regjeringa vedtok raudt nivå i ungdomsskulen og vidaregåande skule søndag.