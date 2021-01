Noreg eksporterte sjømat for 106 milliardar i 2020

innenriks

Til saman auka eksportvolumet med 2 prosent. Verdien av sjømaten vart derimot redusert med 1 prosent, eller 1,5 milliardar kroner, samanlikna med rekordåret 2019, opplyser Noregs sjømatråd.

– Sjølv om 2020 var eit annleis år, har store delar av sjømateksporten klart å trasse dei største utfordringane i kjølvatnet av koronapandemien, seier administrerande direktør Renate Larsen i Noregs sjømatråd.

Sjømatrådet peikar på fem årsaker til at 2020 vart tidenes nest beste år for norsk sjømateksport: Ei svekt norsk krone, omstilling i sjømatnæringa, vekst i enkeltartar som makrell og sild, høg eksportverdien for laks og at norsk sjømat er etterspurd globalt.

– Eg er glad for at sjømateksporten igjen passerer milepælen på 100 milliardar kroner i eksportverdi. Første gong vi klarte dette var i 2019, og at dette gjentek seg i koronaåret 2020, er fantastisk, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i pressemeldinga.

(©NPK)