NVE om Gjerdrum-skredet: – Eit stort og omfattande arbeid ligg framfor oss

– Den intense perioden med søk etter overlevande i Gjerdrum er over. På vegner av NVE vil eg kondolere til dei som har mista sine kjære, og uttrykkje vår sorg og medkjensle til alle dei ramma og evakuerte, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i ei pressemelding.

Tysdag ettermiddag vart det klart at redningsmannskapa avsluttar leitinga etter overlevande og at dei har gått over til å søkje etter anteke omkomne.

Det er framleis tre personar som er sakna etter skredet natt til onsdag førre veke, medan sju personar er stadfesta omkomne.

– Arbeidet på Gjerdrum er ikkje over, det går berre inn i ein ny fase. Det er eit stort og omfattande langsiktig arbeid som no ligg føre oss, seier Lund og held fram:

– Det er for tidleg å seie noko om omfanget og innhaldet av dette arbeidet. Men Gjerdrum kommune vil nok trenge mykje støtte òg framover. Vi i NVE vil hjelpe det vi kan òg i det langsiktige arbeidet på Gjerdrum, seier Lund.

