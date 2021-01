NHO-sjefen saknar visjonære planar: – Akkurat no meiner eg at bedriftene ligg føre politikarane

innenriks

– Eg hadde ønskt at politikarane var meir visjonære. Det gjeld eigentleg begge sider, både opposisjon og posisjon, seier Almlid til NTB.

– Akkurat no meiner eg at bedriftene ligg føre politikarane, seier han.

Torsdag er Almlid vert for NHOs årskonferanse, som denne gongen har fått tittelen «Jobbskaperne».

Normalt er årskonferansen ein av dei viktigaste møteplassane for dei rike og mektige i Noreg. I år er han redusert til eit digitalt arrangement. Men ifølgje Almlid har NHO sjeldan treft betre på temaet.

– Årskonferansen fangar opp det som er den største utfordringa både nasjonalt og internasjonalt no. Og det er å få folk i jobb, seier han.

Klimateknologi

Almlid trur jobbskaping blir eit hovudtema i valkampen til hausten. Men innsatsen må ikkje bli nærsynt, åtvarar han. Den kan ikkje berre handle om å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisa.

– Eg har eit ønske om at vi i valkampen ser langsiktige, visjonære planar.

Når jobbane i framtida skal skapast, må dei komme innanfor mange bransjar og sektorar, understrekar NHO-sjefen. Men skal han trekke fram éi satsing, så er det klimateknologi.

NHO ser store moglegheiter for Noreg.

– Det er snakk om titals milliardar kroner i verdiskaping og titusenvis av arbeidsplassar, om ikkje meir.

Nasjonale strategiar

Almlid meiner 2020 ikkje berre var koronaåret. Det var òg året då næringslivet for alvor oppdaga forretningsmoglegheitene i ein grønare økonomi.

Det han saknar, er nasjonale strategiar som står i stil med det potensialet som ligg der.

NHO-sjefen meiner regjeringa skal ha ros for at det før jul endeleg vart teke ei investeringsavgjerd på fangst og lagring av CO2 i Noreg. Men den nasjonale hydrogenstrategien som vart lagt fram i fjor sommar, var langt frå så ambisiøs som Almlid hadde ønskt.

– Det er eit kappløp, seier Almlid.

– Nokon kjem til å vinne produksjonen av havvind, produksjonen av batteri og produksjonen av hydrogen. Og Noreg bør vinne han.

Batterifabrikkar

Almlid bruker produksjon av batteri som døme.

I Skellefteå i Sverige blir no bygd det som skal bli Europas største batterifabrikk. Fabrikken, som kallast Northvolt Eitt, vil krevje eit areal tilsvarande 40 fotballbanar og generere 2.500 jobbar.

No planlegg både Morrow Batteries og Panasonic, Equinor og Hydro liknande batterifabrikkar i Noreg. Men både arealtilgang og svakheiter i kraftnettet kan by på problem.

Almlid meiner derfor at Noreg sårt treng ein nasjonal strategi for å sikre at batteriplanane blir noko av.

– Batteriproduksjon er ei verdikjede der du skal ha mineral inn, du skal byggje dei boksane som batteria ligg i, du skal handtere avfall, du skal frakte batteria fram dit dei skal, du skal ha vedlikehald. Det er veldig mange arbeidsplassar, seier han.

Varslar forslag til strategi

For å hjelpe politikarane på veg, vil NHO første halvår leggje fram eit forslag til ein heilskapleg strategi for å sikre eit industrielt løft innanfor klima og energi i Noreg.

Arbeidet med planen er allereie i gang for fullt, og ei rekkje selskap i NHO-systemet er involvert.

Sjølv om Noreg heng etter, er det ikkje for seint, meiner Almlid.

– Det er ikkje slik at styresmaktene skal få ein øyrefik no. Men dette blir viktig i valkampen.

