Munchmuseet kan endeleg flytte inn i nybygg

innenriks

Museet skulle etter planen opne i haust, men opninga er utsett til våren. Utsetjinga kom mellom anna av at eit avansert klimasystem ikkje var ferdig. Dette trengst for å oppfylle krava til oppbevaring og utstilling av kunsten ved museet.

Den 15. desember fekk Munchmuseet eit mellombels bruksløyve, og tre dagar etter tok kommunen over bygningen, skriv Aftenposten.

Kommunen opplyser at det betyr at Munchmuseet kan flytte inn, men ein dato for flytting er enno ikkje sett.

Direktør Stein Olav Henrichsen seier han først vil forsikre seg om at klimaanlegg og tryggleiken til bygget held mål.

– Dersom dei tekniske systema fungerer i samsvar med bestilling, vil vi kunne flytte kunsten inn etter cirka tre månader, seier han til avisa.

Museet kan opne for publikum to til tre månader etter flyttinga, anslår musemumdirektøren.

(©NPK)