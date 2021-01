Lagmannsretten slår fast at drapssikta kvinne på Jæren må sitje i varetekt

innenriks

Kvinna i 40-åra ringde til politiet andre juledag og varsla om at sambuaren hennar var død. Etter at mannen var obdusert valde politiet å sikte kvinna for drap og arresterte henne.

Ho vart framstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett på nyttårsaftan, men domstolen meinte kvinna ikkje skulle fengslast. Politiet protesterte mot utfallet og fekk medhald i kravet om utsetjande verknad.

Onsdag konkluderte Gulating lagmannsrett med å varetektsfengsle kvinna fram til 28. januar, skriv Jærbladet. Forsvararen til kvinna, advokat Knut Lerum, seier til avisa at klienten tek avgjerda tungt. Ho nektar straffskuld.

– Til så lenge er rettsavgjerda sett bort frå offentleg attgjeving og dokumenta er klausulerte, så eg kan ikkje kommentere så mykje førebels, seier Lerum til avisa.

