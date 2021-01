Ingen politisk koronafri i valåret 2021

innenriks

– Vi får ikkje koronafri i 2021, skreiv FHI-toppane i ein VG-kronikk 1. januar.

Nyttårsrakettane hadde knapt slokna før regjeringa varsla nye innstrammingstiltak dei første to vekene av det nye året. Dermed skyt den politiske diskusjonen om bedrifter i krise og nye støttetiltak igjen fart.

Allereie måndag vart det klart at statsminister Erna Solberg (H) 18. januar skal gjere greie for koronasituasjonen i Stortinget, som har utsett møtestarten sin med éi veke.

Samtidig tikkar klokka for kompensasjonsordninga for næringslivet. Den noverande ordninga går ut 28. februar, og krava om forlenging har for lengst komme.

Helse og økonomi

Også permisjonsdebatten kjem for fullt. Utan utvida permisjonsperiode fryktar bedriftene at tusenvis av arbeidstakarar får varsel om oppseiing allereie i vinter.

Regjeringa har varsla 40 milliardar kroner til mellombelse koronatiltak i 2021, på toppen av eit statsbudsjett for auka aktivitet. I januar kjem forslag til eigne tiltak for luftfarten.

Men smittesituasjonen tilseier at det vil komme meir, truleg lenge før revidert nasjonalbudsjett 11. mai.

– Dei økonomiske tiltaka kjem til å vare så lenge krisa varer, slo finansminister Jan Tore Sanner (H) fast overfor NTB rett før jul.

På helsesida har det allereie vore stilt spørsmål om kvifor Noreg tilsynelatande har komme kortare i vaksinasjonen enn enkelte andre land. Det politiske presset for å lette på tiltaka vil venteleg auke etter kvart som vaksinasjonen skyt fart.

Koronakommisjonen skal levere ein delrapport eller eit endeleg arbeid om korleis styresmaktene har handtert pandemien, innan 31. mars.

Etterlengta klimaplan

Lista over saker regjeringa skal sende til Stortinget i vår, kjem 22. januar. Men statsminister Erna Solberg (H) kom med eit varsel i nyttårstalen sin:

– Dei næraste dagane vil regjeringa leggje fram den første klimaplanen som viser korleis vi skal nå måla om reduserte utslepp i ikkje kvotepliktig sektor gjennom reduserte utslepp av klimagassar i Noreg.

I mars kjem samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) med det han har varsla blir ein slanka Nasjonal transportplan for åra 2022-2033, som garantert vil utløyse reaksjonar.

Og før påske legg Sanner fram den utsette perspektivmeldinga, som skal risse opp korleis den økonomiske utviklinga kan bli i tiåra framover. Pensjon er eitt stikkord, og onsdag held Stortinget pensjonshøyring. Bakgrunnen er at Frp og SV saman foreslår å endre pensjonsreguleringa.

Også meldinga om konkurranseforholda innan daglegvarehandelen fekk fornya aktualitet då Konkurransetilsynet før jul varsla 21 milliardar kroner i gebyr til bransjen for prissamarbeid. Meldinga blir levert i Stortinget 21. januar.

13. september

Ei politisk oppfølging av skredkatastrofen i Gjerdrum vil òg tvinge seg fram i vår.

– Hendinga i Gjerdrum er så alvorleg at det er både naturleg og nødvendig å gjere ein gjennomgang av det som har vore gjort, knytt til utbygginga i det ramma området, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) til NTB.

For dei politiske partia er det uansett datoen 13. september som har den største, raude ringen rundt seg i 2021. Då er det stortingsval. Før den tid skal partia vedta nye program for åra 2021–2025 på landsmøta sine til våren.

Så vil dei næraste vekene vise om det i valåret kan haldast fysiske landsmøte, eller om partia må nøye seg med digitale løysingar.

(©NPK)