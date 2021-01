Idrettsforbundet ønskjer vurdering av forbodet mot høydehus

innenriks

Friidrettslandslaget lege, Ove Talsnes, er kritisk til at det ikkje allereie er innført eit slik unntak.

Det framførte han i eit intervju med NRK.

– Dei står i eit frykteleg dilemma, eigentleg. Høgdetrening er ikkje berre ein marginal faktor for den typen utøvarar. Det er ei basisevne når du har komme til det nivået her, om vi skal kjempe om finaleplassar og medaljar i olympiske meisterskap, seier Talsnes.

Forbod mot bruk av høgdehus vart innført i Noreg i 2003.

– NIF har i dag halde eit ekstraordinært styremøte der det vart vedteke å innhente råd frå idrettsmedisinsk etikkutval om kva for nokre eventuelle medisinsk etiske argument som finst for at idrettsstyret bør eller ikkje bør vurdere om det kan givast mellombels dispensasjon frå forbodet mot høydehus i lys av den noverande koronasituasjonen. Det blir òg bede om ei vurdering av om pandemien vi no har opplevd, har gitt oss nye erfaringar og argument slik at høgdehussaka bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

