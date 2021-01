Høie må svare for fordelinga av vaksinedosar

innenriks

– Kva kriterium, faktagrunnlag, vurderingar og prioriteringar ligg til grunn for fordeling av vaksinedosar til norske kommunar? skriv Arbeidarpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i eit spørsmål til Høie.

Ho krev òg svar på om Høie vil gjere vurderingane offentleg tilgjengelege.

– Det verkar for Stortinget som framleis uklart i kva tempo vaksinane kjem til Noreg, og om styresmaktene vurderer tilførselen som sikker nok til å kunne planleggje vaksinasjon i hurtigare tempo enn i dag, skriv Ap-toppen.

Ho peikar på at Folkehelseinstituttet (FHI) skal fordele tilgjengelege vaksinedosar ut frå gitte kriterium. Instituttet skal lage ein plan for leveransar til kommunar og helseføretak, og den eksakte leveringsplanen skal sluttførast når talet på dosar per levering er kjend.

Kjerkol peikar på at det per 5. januar finst ei fordeling over vaksinar til kommunane planlagt i veke éin, der det varierer frå fem til 1.455 dosar per kommune.

– Det er i planane frå styresmaktene fastslått at kommunane skulle få beskjed fem dagar før vaksinen blir send ut, skriv Ap-politikaren.

Kjerkol påpeikar samtidig at andre land har valt ei anna tilnærming enn Noreg.

– I staden for å vaksinere så mange som mogleg med vaksinar frå første sending og deretter leggje til grunn av vi får påfyll til å setje vaksinedose to med neste sending, er det halde tilbake dosar, for å sikre runde to frå same sending, skriv ho.

(©NPK)