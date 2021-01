Høie forsvarer vaksinestrategi

innenriks

Kritikken har auka i styrke dei siste dagane etter at det har vorte kjent at Noreg har vaksinert langt færre enn samanliknbare land. Ferske tal frå Folkehelseinstituttet viser at i alt 4.000 personar var vaksinerte per tysdag.

– Nokon synest det går for sakte og viser til at andre land vaksinerer mange fleire enn oss. For Noreg og EU har det vore viktig at dei europeiske legemiddelstyresmaktene har gjort gode vurderingar av effekt, tryggleik og kvalitet, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa onsdag.

Han viste til at landa som var tidleg ute, har nytta seg av nødgodkjenning eller har andre reglar for godkjenning.

Det har òg vorte reist spørsmål om kvifor Noreg ikkje kan kjøpe vaksine direkte frå produsenten.

– Det ville vore veldig krevjande for oss å måtte forhandle med minst sju legemiddelfirma, med ein liten marknad i ryggen, sa Høie.

Han stadfesta at regjeringa i sommar undersøkte moglegheita for å kjøpe inn vaksine direkte, men at rådet var at Noreg skulle slutte seg til innkjøpsordninga til EU. Han påpeika at ein ikkje den gong kunne vite kva selskap som skulle lykkast med å oppnå godkjenning.

– Det kunne hende at eitt av dei selskapa vi hadde kontakt med i sommar hadde lykkast med godkjenning tidleg, men det ville i så fall vore basert på rein flaks, sa han.

