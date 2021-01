Fleire helsearbeidarar fekk vaksine først av alle

innenriks

I Asker var det leiaren ved Bråset legevakt, Susanne Kjær, som onsdag vart den første tilsette i kommunehelsetenesta som vart vaksinert mot koronavirus, skriv Budstikka. Også fleire andre stader i Noreg, mellom anna Skien, Bodø og Steinkjer, var det helsearbeidarar som først vart vaksinerte då dosane kom.

Dette er i strid med rettleiinga frå Folkehelseinstituttet om at det i veke 1 berre skal vere sjukeheimsbebuarar og personar over 85 år som skal få vaksine. Frå veke 2 kan inntil 20 prosent av vaksinane brukast på helsepersonell.

Kommuneoverlege Jakob Thorkildsen i Berlevåg var sjølv den første i kommunen sin til å få sprøyten med vaksinen, skriv iFinnmark.

– Ja, det stemmer at vi har komme i gang i dag, og eg har teke den første vaksinen. Vi har utvilsamt vore klar over FHI sine retningslinjer, men vi har valt annleis, seier Thorkildsen.

I Skien kommune har dei òg valt å vaksinere fleire helsearbeidarar, melder NRK.

– Vaksinasjon av helsepersonell vart vedteke i romjula, og vi sa at opptil 20 prosent av dosane kunne gå til denne gruppa frå veke 2. At enkelte kommunar av meir praktiske årsaker har valt å setje enkeltdosar på helsepersonell no, er vi kjent med, og det ser vi ikkje noko problem med, seier seksjonsleiar Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

Statsforvaltaren i Nordland har valt å melde Bodø kommune til FHI og fylkeslegen i Troms og Finnmark opplyser til iFinnmark at òg der vil hendinga bli innrapportert. I Trøndelag har likevel Statsforvaltaren ingen planar om å melde noko vidare.

– Vi har tillit til at kommunane prioriterer riktig, og kjem ikkje til å melde nokon til FHI, seier smittevernoverlege Marit Dybdal Kverkild for Statsforvaltaren i Trøndelag til Trønder-avisa.

