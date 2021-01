FHI: R-talet og talet på smittetilfelle har auka kraftig

innenriks

Auken kjem sjølv om det har vore ein nedgang i talet på testa dei siste to vekene, kjem det fram av Folkehelseinstituttets vekerapport for veke 53.

– Tala stadfestar utviklinga vi var bekymra for før helga og som var bakgrunnen for at regjeringa innførte nye tiltak søndag. Vi har vore spesielt bekymra for at auka reising og sosial aktivitet i jul og nyttår skulle føre til meir smittespreiing, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Delen positive koronatestar auka frå 2,0 prosent i veke 51 til 3,6 i veke 53.

R-tal på 1,4

R-talet, som viser kor mange personar ein smitta smittar vidare, blir no berekna til 1,4. For perioden 1. til 20. desember var det berekna til 1,0.

– Reproduksjonstalet viser at epidemien er i ein aukande fase med eit estimat på gjennomsnittet av reproduksjonstalet sidan 20. desember på 1,4. Sannsynet for at reproduksjonstalet er høgare enn 1, er 98 prosent, kjem det fram av rapporten.

R-talet må vere lågare enn 1,0 for at smitten i samfunnet skal minke. Er talet over 1, vil smitten auke.

Trøndelag på topp

Trøndelag var fylket med størst smittetrykk førre veke. Der var det 210 påviste tilfelle per 100.000 innbyggjar. Veka før var talet 96.

– Dette viser at situasjonen kan snu seg raskt, og at område som i utgangspunktet har lite smittespreiing raskt kan komme i ein vanskeleg situasjon, seier Vold

Bak trønderane følgjer Oslo (205), Viken (176) og Rogaland (152). Lågast var smittetrykket i Agder (21), Troms og Finnmark (33) og Nordland (34).