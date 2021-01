FHI: – Lite sannsynleg at ein kan velje vaksine sjølv

innenriks

– Det er lite sannsynleg no i første omgang når det er knapt med vaksinar at folk får velje. Då vil vi tilrå den vaksinen som er best for dei det gjeld, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag.

Stoltenberg understrekar at det ikkje er heilt avgjort.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) tilrådde onsdag ei mellombels godkjenning av Modernas koronavaksine. Frå før har Noreg byrja å vaksinere sjukeheimsbebuarar med vaksinen til Pfizer og Biontech.

– Vi har førebels ikkje vedteke kven vi skal tilby vaksinane til, og det kjem av at vi treng den dokumentasjonen som finst når godkjenninga blir gjord. Det er først då vi vil ha eit grunnlag, seier Stoltenberg.

Ho legg til at AstraZeneca-vaksinen, som det er venta at det vil ta noko lengre tid før godkjennast, er ulik vaksinane til Pfizer og Moderna og at det vil bli aktuelt å vurdere om den skal tilrådast til andre grupper.

(©NPK)