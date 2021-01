Første dag i 2021 med oppgang på Oslo Børs

innenriks

Det var første dag i det nye året at hovudindeksen enda med oppgang. Det vart ein dag med brei oppgang blant mange av dei store selskapa, der mellom anna Equinor gjekk fram 2,80 prosent.

Dei fleste av dei andre såkalla børslokomotiva hadde medvind onsdag. Norsk Hydro gjekk opp 4,54 prosent og DNB steig med 2,9 prosent. Kongsberg Automotive gjekk fram heile 8,5 prosent, medan Aker BP gjekk fram med 4,16 prosent.

Hydrogenselskapet Nel var dagens tredje mest omsette, men fall svakt tilbake med 0,57 prosent etter betydeleg oppgang den siste tida.

Eigedomsselskapet Entra låg soleklart på toppen over onsdagens mest omsette aksje på Oslo Børs, men det spegla seg ikkje i den noterte sluttkursen på 194 kroner – sidan transaksjonen på 15 millionar aksjar til ein pris på 179,0407 kroner skjedde klokka 17.02, etter at handelen var stansa for dagen.

Handelen er gjennomført utanfor handelssystema til børsen og selskapet har ikkje opplyst kven som er kjøpar av den betydelege aksjeposten. Entra har den siste tida vore gjenstand for stor interesse frå fleire svenske eigedomsselskap som har kappast om å leggje inn bod på selskapet.

Også på dei europeiske børsane var det oppgang onsdag. I Frankfurt steig DAX 30-indeksen med 1,76 prosent, men CAC 40-indeksen i Paris enda med ein oppgang på 1,19 prosent. FTSE-100 i London gjekk opp med heile 3,47 prosent onsdag ettermiddag.

Oljeprisen steig med 1,73 prosent onsdag og eit fat olje vart omsett for 54,48 dollar.

(©NPK)