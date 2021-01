Født Fri er konkurs

innenriks

Stiftinga, som blir leidd av Shabana Rehman Gaarder, melde onsdag oppbod, melder VG.

I byrjinga av november vart det kjent at Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) vedtok å halde tilbake driftsstøtta til Født Fri på 3 millionar kroner for andre termin.

Støtta vart halden tilbake etter at revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) konkluderte med at stiftinga har hatt for dårleg økonomistyring, og at delar av tilskotet ikkje var brukt i tråd med formålet.

Født Fri har klaga Imdis vedtak inn for Kunnskapsdepartementet.

«Det kan ikke vere tvilsomt at Imdis vedtak er ugyldig både som følgje av tilblivelsesmangler, sviktende saksbehandling og feil i det faktiske grunnlaget», heitte det i klaga.

Imdi fekk 11. august eit varsel knytt til fleire forhold rundt stiftinga. På bakgrunn av varselet vart det igangsett undersøkingar med vekt på økonomistyringa til stiftinga. Granskinga har i alt kosta rundt 1,5 millionar kroner.

Født Fri har sidan 2017 arbeidd med å fremje likestilling og motverke negativ sosial kontroll. Dei siste tre åra har stiftinga fått vel 15 millionar kroner over statsbudsjettet.