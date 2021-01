Evakuerte sjukeheimsbebuarar får ny stad å bu i Gjerdrum

innenriks

Kommunen har sikra seg plass til ni bebuarar hos Villa Skaar i Eidsvoll og Jevnaker, skriv Romerikes Blad.

I tillegg ser det ut til at 22 bebuarar vil få plass ved LHL-sjukehuset i kommunen.

– Vi har òg dialog med andre kommunar for å få plass til dei siste bebuarane, seier verksemdsleiar for helse, meistring og omsorg May Granly til avisa.

Fem av sjukeheimsbebuarane har fått påvist koronasmitte, noko som byr på ekstra utfordringar.

– Desse er allereie plasserte på eigna institusjonar i isolasjon og vil bli verande der til dei er friske, seier Granly.

(©NPK)