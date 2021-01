EU-kommisjonen har godkjent Moderna-vaksinen for bruk i EU og Noreg

innenriks

– Europa har sikra seg 2 milliardar dosar av potensielle vaksinar, meir enn nok til å verne oss alle, skriv von der Leyen på Twitter og erklærer at Moderna-vaksinen er godkjend.

Frå før er vaksinen frå Pfizer og Biontech godkjent i EU og Noreg.

Tidlegare onsdag vart Moderna-vaksinen godkjend av EUs legemiddeltilsyn EMA. Dataa om kvaliteten av Moderna-vaksinen, tryggleik og effekt er grundig vurdert, skriv Det europeiske legemiddelbyrået EMA i ei fråsegn.

Noreg er omfatta både av EMAs godkjenning og innkjøpsavtalen mellom EU og Moderna. Noreg har sikra seg 1,9 millionar dosar av Moderna-vaksinen.

Modernas vaksine må til liks med Pfizer/Biontechs vaksine takast i to dosar med nokre vekers mellomrom. Men Moderna er lettare å handtere sidan han ikkje må takast vare på nedkjølt på veldige låge temperaturar.

– Det er positivt at vi no har to godkjende vaksinar mot pandemien og frå to ulike produsentar. Dei er baserte på same prinsipp for verkemåte, og det er tryggjande at begge viser tilsvarande resultat både for effekt og biverknader, seier Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket, i ei pressemelding.

Moderna-vaksinen har ein effektivitet på 94,1 prosent. 30.000 personar var med i testperioden, der halvparten fekk narrevaksine (placebo) og den andre halvparten fekk den verkelege vaksinen. Dei vanlegaste biverknadene var milde eller moderate, og dei vart betre få dagar etter vaksinasjon.