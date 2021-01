Bodø sette fastlege først i vaksinekøen

innenriks

Dosen vart sett onsdag formiddag, skriv TV 2. Kalstad er fastlege og jobbar på legevakta og luftvegslegevakta, noko som gjer at ho blir definert som kritisk helsepersonell.

– Retningslinjene vart endra, og då tenkjer eg at det er viktig at vi som helsepersonell går føre og viser at vi oppmodar andre å ta vaksinen, seier Kalstad til kanalen.

Fram til nyleg var sjukeheimsbebuarar sette først i køen, men 30. desember kunngjorde Folkehelseinstituttet at det høgast prioriterte helsepersonellet skal vaksinerast samtidig med dei eldste.

Det er registrert fem nye smitta i Bodø det siste døgnet.

