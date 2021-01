Bodø sette fastlege først i vaksinekøen – legg seg flat

innenriks

– Det er ein glipp frå oss. Vi var ikkje merksam på at alle dosane den første veka skulle gå til sjukeheimsbebuarar, medan helsepersonell først skulle vaksinerast i veke 2. Men til vårt forsvar kjem det mange skriv som vi skal halde oss oppdatert på, seier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen til NRK.

Fram til nyleg var sjukeheimsbebuarar først i køen, men 30. desember kunngjorde Folkehelseinstituttet at det høgast prioriterte helsepersonellet skal vaksinerast samtidig med dei eldste, men først frå veke 2.

Dosen vart sett onsdag formiddag. Kalstad er fastlege og jobbar på legevakta og luftvegslegevakta, noko som gjer at ho blir definert som kritisk helsepersonell.

– Retningslinjene vart endra, og då tenkjer eg at det er viktig at vi som helsepersonell går føre og viser at vi oppmodar andre å ta vaksinen, sa Kalstad til TV 2.

(©NPK)