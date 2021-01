52 nye smittetilfelle i Telemark siste døgn

innenriks

I dei to kommunane er det registrert høvesvis 26 smitta og 18 smitta siste døgn, skriv Telemarksavisa.

Porsgrunn-ordførar Robin Kåss sa tysdag kveld i ei pressemelding at det dessverre ikkje er uventa med mange positive prøver no, og at det derfor måndag vart stramma inn på fleire tiltak for å stoppe smittespreiing.

– Sjølv om det var høge smittetal i dag, så må vi gle oss over at vi endeleg er i gang med vaksinasjon. Vi må stå på saman no mot viruset, så vil vi klare det og gå mot lysare tider, sa han.

I Telemark-kommunane Kragerø, Notodden og Bamble er det registrert fem, to og éin smitta tysdag.

