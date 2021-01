31.000 i faresona for snarlege oppseiingar

innenriks

Av dagens 61.000 permitterte har nærare 31.000 vore permitterte heilt sidan koronanedstenginga i mars og april, viser tal NTB har fått frå Nav.

I overkant av 5.000 av desse vart permitterte i mars, medan 25.500 vart permitterte i april.

Det betyr at dei raskt nærmar seg permitteringsgrensa på 52 veker. Då må bedriftene anten ta dei tilbake i jobb eller seie dei opp. Men med eskalerande smitte og stadig nye nedstengingar, ser næringslivet mørkt på å kunne ta mange tilsette tilbake i jobb allereie i mars-april.

Det betyr at varslar om oppseiing kan komme raskt til dei permitterte som har tre månaders oppseiingstid.

Planlegg oppseiingar

LO-leiar Hans-Kristian Gabrielsen fryktar eit ras av oppseiingar framover dersom ikkje regjeringa forlengjer permitteringsperioden ytterlegare.

– Viss ikkje bedriftene får eit signal snart om at ordninga blir utvida, så kjem dei ikkje til å sitje stille til mars og vente med å gå til oppseiing. For ein del store bedrifter er dette store og lange prosessar, påpeikar han.

Særleg ser det mørkt ut innan reiseliv, utelivs- og serveringsbransjen, og dessutan i kultur- og eventbransjen.

NHOs medlemsundersøking frå desember viste at 17 prosent av bedriftene på landsbasis planlegg oppseiingar som følgje av korona. I hovudstaden svarte nær kvar tredje bedrift at dei planlegg det same.

Sju av ti serveringsbedrifter i Oslo opplyste i november at dei planla oppseiingar. I ei undersøking blant medlemmene hos Virke reiseliv melde kvar fjerde medlemsbedrift i november at dei stod i fare for å gå konkurs, ifølgje Dagbladet.

Sviktar på oppløpssida

Gabrielsen seier det er paradoksalt dersom bedrifter skal måtte gå til oppseiingar i det ein augnar lys i tunnelen i takt med vaksinasjonen av befolkninga.

– Det unødvendig og meiningslaust når vi no har sprunge nesten eit heilt maraton, å skulle bryte ein kilometer før mål, seier han.

Han peikar på at sjølv om bedriftene ikkje klarer å ta tilsette tilbake allereie i mars- april, så kan det sjå langt lysare ut allereie til sommaren eller tidleg haust.

Bodskapen er det same frå NHO-sjef Ole Erik Almlid:

– Bedriftene er opptekne av føreseielege vilkår. Med ein permitteringsperiode som går ut i mars, er det no fleire bedrifter som varslar at dei både planlegg, og vil setje i verk oppseiingar. Det meiner vi er beklageleg så lenge dei ser at dei treng arbeidskrafta når samfunnet opnar opp igjen, skriv Almlid i ein e-post til NTB.

LO krev at permitteringsperioden blir utvida til over sommaren. NHO vil at han skal forlengjast ut september.

– I tillegg bør lønnsplikta til arbeidsgivar reduserast frå ti til to dagar. I tillegg meiner vi at arbeidsgivarperiode 2 må utsetjast til juni 2021, skriv Almlid.

Krev føreseielege vilkår

Både NHO-sjefen og LO-sjefen ber no om klare signal frå regjeringa om at både permitteringsordninga og kompensasjonsordninga for bedriftene blir forlengde til krisa er over.

– Regjeringa må komme ut og skape føreseielege vilkår for vanlege arbeidstakarar og bedriftene. Ordningane har vore påfallande og kritikkverdig uføreseielege når det gjeld varigheit, seier Gabrielsen.

– Noreg er ikkje friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Vi må bruke dei ressursane som er nødvendige, så lenge krisa går føre seg, seier han.

– Innstrammingar i smitteverntiltaka er ein tøff start på det nye året for bedriftene som har slite gjennom fjoråret. For mange betyr dei nye smitteverntiltaka eit arbeidsbortfall som ikkje forsvarer normal drift. Det må samfunnet kollektivt ta ansvar for, vi kan ikkje overlate kostnadene til den enkelte bedrifta, seier Almlid.

