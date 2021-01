innenriks

I tillegg til dei 18 smitta er 65 personar sette i karantene det siste døgnet, opplyser Kristiansand kommune på nettsidene sine.

Kommunen skriv at det framleis går føre seg smittesporing etter eit utbrot under eit arrangement på ein utestad i romjula. I alt 20 personar har fått påvist koronasmitte etter å ha vore til stades under arrangementet, skriv Fædrelandsvennen.

(©NPK)